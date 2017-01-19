Bitki Çayının 'Azı Karar Çoğu Zarar'

Adıyaman Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Kimya ve Biyokimya Bölümü Yardımcı Doç. Dr. Ahmet Özkaya, "İnsan metabolizmasına destek mahiyetinde günlük olarak 1-2 çay bardağı bitki çayı içilmesi kafidir." dedi.



Özkaya, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kış aylarının gelmesiyle soğuk algınlıklarının arttığını söylerken insanların kendilerini hastalıktan korumak adına kullandıkları bitki çaylarını doğru bir şekilde tüketmeleri konusunda uyarılarda bulundu.



Tüketilen bitki çaylarının bilinçli şekilde kullanılması gerektiğini belirten Özkaya, salgın hastalıkların yaygın bir şekilde görüldüğü bu aylarda, hastalığa yakalandıktan sonra tedavi amaçlı kullanılan bitkiler konusunda dikkatli olun çağrısı yaptı.



Özkaya, gribal hastalığa yakalanan vatandaşların uzman bir doktora görünmeleri gerektiğini kaydetti.



Yeşil çay gibi bitkilerin aşırı kullanımının enzim aktivitelerini arttırdığı için karaciğer dokusunda tahribatlar meydana getirdiğini dile getiren Özkaya, sağlık açısından düşünüldüğünde az kullanılmasının fayda sağlayacağını belirti.



Bitki çaylarının kullanımında yanlış yargı olduğunu aktaran Özkaya, şöyle konuştu:



"Ne kadar çok bitki çayı içersem, o kadar çok faydası olur. Bu durum çok yanlış bir düşüncedir. Bitki çayı içerisinde bulunan bazı biyokimyasal maddeler karaciğer dokusunu yorar ve işlevini ters yönde etkiler. Bu maddeler özellikle antioksidan etki gösterirken fazla kullanımında antioksidan etkinin tersi olan prooksidan etki yani zararlı etkiyi ortaya çıkarıyor. Bu nedenle insan metabolizmasına destek mahiyetinde günlük olarak 1-2 çay bardağı bitki çayı içilmesi kafidir."



Bitki çayı satışı yapan Attar Fatih Uçarer ise havaların soğuk olması nedeniyle bitki çaylarının satışında artış olduğunu ifade etti.



Uçarer, özellikle son günlerde gribal enfeksiyonlarda ıhlamur, zencefil, tarçın, karanfil, ada çayı ve kuşburnu gibi çayları alan müşterilerin çoğunlukta olduğunu kaydetti.