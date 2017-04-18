Haberler.com, haber HABER SON DAKİKA MANŞET SEÇİM FİNANS VİDEO SPOR MAGAZİN GAZETELER HAVA DURUMU NAMAZ VAKİTLERİ
Bitez Yalısı Turizm Sezonuna Hazır
Ara
BİST 90.747 %0,10
DOLAR 3,6702 %-1,60
EURO 3,9086 %-0,93
PARİTE 1,0645 %0,31
ALTIN 151,83 %-1,67
FAİZ 11,29 %0,09
Finans
Ekonomi
Haberler
Yazarlar
Borsa
Döviz
Altın
Faiz
Kredi
Dış Piyasalar
Akaryakıt
Haberler
Son Dakika
|
Gündem
|
Piyasa
|
Memur
|
KOBİ
|
Turizm
|
Enerji
|
Şirket Haberleri
|
Aracı Kurum Raporları
|
KAP Açıklamaları

Bitez Yalısı Turizm Sezonuna Hazır

Halil Efe ile uğruna ölümü göze aldığı Çakır Gülsüm'ün aşk hikayesine sahne olan, "Çökertme" türküsüyle meşhur Bodrum'un en önemli turistik merkezlerinden Bitez Yalısı, sezona hazır.

Bitez Yalısı Turizm Sezonuna Hazır

Halil Efe ile uğruna ölümü göze aldığı Çakır Gülsüm'ün aşk hikayesine sahne olan, "Çökertme" türküsüyle meşhur Bodrum'un en önemli turistik merkezlerinden Bitez Yalısı, sezona hazır.

Kaynak: Dunya.com

<< Önceki Haber | Sonraki Haber >>

Aşk Hikayesi, Love Story, Halil Efe, Bodrum, Turizm, Bitez, Türk, Ölüm, Öldü, Ölü