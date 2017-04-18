Bitez Yalısı Turizm Sezonuna Hazır
Halil Efe ile uğruna ölümü göze aldığı Çakır Gülsüm'ün aşk hikayesine sahne olan, "Çökertme" türküsüyle meşhur Bodrum'un en önemli turistik merkezlerinden Bitez Yalısı, sezona hazır.
Halil Efe ile uğruna ölümü göze aldığı Çakır Gülsüm'ün aşk hikayesine sahne olan, "Çökertme" türküsüyle meşhur Bodrum'un en önemli turistik merkezlerinden Bitez Yalısı, sezona hazır.
Kaynak: Dunya.com
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