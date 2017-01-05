Bitcoin, Yeni Bir Rekora Gidiyor!

Üç yılın üzerinde bir süredir ilk defa, bitcoin 1.000 dolar noktasını aşmış durumda. Bu sanal para birimi, en son 2013 yılının Aralık ayında bu değerleri görmüştü. Para birimi, 2016 yılına yaklaşık olarak bitcoin başına 450 dolar değeri ile başladı ve yıl içerisinde yüzde 125'lik bir artış yaşadı.



Her ne kadar bitcoin henüz 1216.7 dolarlık rekoruna ulaşmış olmasa da, şu anda sahip olduğu en yüksek toplam piyasa değerine, 16.399.607.673 dolar ile sahip durumda. Bu da Reuters'ın belirttiği üzere bitcoin'in değerini "ortalama bir FTSE 100 firması ile yaklaşık olarak aynı değere" getirmekte.



Bitcoin nedir, ne işe yarar?



Şu anda bitcoin sahibi olan kişiler için uzmanlar, bu yılın bitcoin için iyi bir yıl olacağını söylemekte. Bitcoin piyasası ile ilgilenen uzmanlar, bu yılın sonlarında değerlerin 1.400 dolar ile 3.000 dolar arasında bir yerde bulunacağını söylemekte. Tabii ki bu durum, bitcoin'in yıl içerisinde kaç problem ile karşılaşacağına bağlı olacak. Bitcoin hizmetlerine uygulanacak olan herhangi bir büyük hack saldırısı, fiyatlara ciddi bir darbe indirebilir.



Şu anda var olan büyümenin büyük bir kısmı, bitcoin talebinin arttığı Çin'e bağlı gibi görünüyor. Yuan değerlerinin 2016 yılında düşmesi ile beraber ülkedeki bitcoin isteği, ciddi oranda artmış durumdaydı...