Bitcoin, Ufo Gibi: Para, Emtia, Varlık

Sanal ödeme birimi bitcoin'in alım-satımı için Viyana'da, popüler alışveriş caddesi Mariahilfer Strasse'de bir banka şubesi açıldı. Para mı, "varlık" mı, emtia mı olduğu tartışmalı, ama sanal olduğu kesin bitcoin için "somut" bir banka şubesi!