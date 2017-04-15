Bitcoin, Ufo Gibi: Para, Emtia, Varlık
Sanal ödeme birimi bitcoin'in alım-satımı için Viyana'da, popüler alışveriş caddesi Mariahilfer Strasse'de bir banka şubesi açıldı.
Sanal ödeme birimi bitcoin'in alım-satımı için Viyana'da, popüler alışveriş caddesi Mariahilfer Strasse'de bir banka şubesi açıldı. Para mı, "varlık" mı, emtia mı olduğu tartışmalı, ama sanal olduğu kesin bitcoin için "somut" bir banka şubesi!
Kaynak: Dunya.com
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