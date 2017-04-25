Bıst100 94 Bin 217 Puan ile Yeni Rekor Düzeyden Açıldı

Küresel piyasalarda, Fransa'daki cumhurbaşkanlığı seçimlerinde piyasaların desteklediği Emmanuel Macron'un ilk turu kazanmasının ardından yükselen risk iştahıyla dün yeni rekor düzeyden kapanan Borsa İstanbul Endeksi (BIST100) yeni güne de yeni rekor düzeyden başladı.



BIST100 yeni güne, dünkü kapanışa göre yüzde 0.44 artışla 94 bin 217 puandan başladıktan sonra yükselişini sürdürdü ve yüzde 0.51 artışla 94 bin 278 puana kadar çıktı.



Piyasalardaki Fransa rüzgarıyla dün 3.60 liranın altına altına gerileyen dolar yeni günde de 3.57 - 3.58 lira aralığında hareket ederken, parite etkisiyle dün 3.90 liranın altına gerileyen euro da yeni güne 3.88 - 3.89 lira aralığında başladıktan sonra 3.8955 liraya kadar çıktı.



Fransa'nın Avrupa Birliği'nde kalmasını destekleyen Macron'un ikinci turda da yüzde 60'ın üzerinde oy ile kazanacağına ilişkin öngörülere bağlı olarak, euro 1.0940 dolar ile ABD para birimi karşısında geçen Kasım ayından bu yana en yüksek düzeye çıktı. - İstanbul