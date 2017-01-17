Bıst Sanayi Endeksi Tüm Zamanların En Yükseğinde…

Son bir yıllık dönemde BIST Bankacılık Endeksi %10,0 ve BIST Sanayi Endeksi %24,3 yükseldi.

BUGÜN NE BEKLİYORUZ?

O/N FAİZLER YÜKSELİŞTE…

TCMB'nin haftalık repo ihalesi açmaması ve bankaları günlük borçlanmada %10 seviyesindeki geç likidite penceresine yönlendirmesi ile birlikte dün O/N faizler %9,59 ile Mayıs 2016'dan bugüne son 8 aylık dönemin en yüksek seviyesine yükselmesini BIST Bankacılık Endeksi'nin getiri performansı açısından negatif olarak değerlendirmekteyiz. Orta dönemde BIST Sanayi Endeksi'nin güçlü kalmaya devam etmesini beklemekteyiz. Bugün yurtdışında İngiltere Başbakanı'nın Brexit konusundaki konuşması izlenilecek iken içeride bugün için önemli bir gündem maddesi bulunmamakta. BIST 100 Endeksinin son 3 günde ABD Doları bazında %10 yükselmesi nedeniyle yükselişini sürdürmede zorlanması beklenebilir. BIST 100 Endeksinin bugün yurtdışı hafif negatif seyir ve EURUSD paritesinde yükselişin olumlu etkisi nedeniyle yatayda kalması beklenebilir.

ŞİRKET HABERLERİ

GUBRF…Nötr… Şirket, Negmar Denizcilik Yatırım'ın %40 payının tamamını ihale yöntemiyle 21 milyon TL ile Raintrade Petrokimya ve Dış Ticaret A.Ş.'ye satışına karar verdiğini duyurdu. (KAP)

YATAS…Sınırlı Pozitif… Şirket, Ekonomi Bakanlığı'na yaptığı başvuru çerçevesinde yatak yatırımı ile ilgili teşvik belgesi başvurusunun onaylandığını ve destek tutarının 10 milyon TL olduğunu açıkladı. (KAP)

TMSN…Sınırlı Negatif… Şirket, Teknik Destek Sağlayıcılık sözleşme imzaladığı AVL firmasının taahhütlerini yerine getirmemesi nedeniyle sözleşmeyi iptal ettiğini açıkladı. Ayrıca, Savunma Sanayi Müsteşarlığı 16 Ocak 2017 tarihinden itibaren başlamak üzere şirket tarafından yapılan tekliflerin değerlendirilmesi ve avans ödeme şartlarının yerine getirilmesini teminen 1 ay ilave süre verdiğini açıkladı. (KAP)

NETAS…Sınırlı Pozitif… Şirket, İstanbul Yeni Havalimanı Projesi kapsamında çalışmalarını yürüten ve havalimanının 25 yıl işletmesini üstlenmiş olan İGA Havalimanları İnşaatı Adi Ortaklığı Ticari İşletmesi'ne tüm havalimanını kapsayacak kablolu ve kablosuz alan ağlarının kuruluşu ve 5 yıl işletilmesi için 5 firma arasında 13,5 milyon Euro ile teknik ve finansal olarak en iyi teklifi verdiğini açıkladı. (KAP)

BIST 30 Kontratı

Şubat vadeli kontrat, BIST 30 Endeksi'ne paralel olarak günü %0,1 yükselişle 100.825 seviyesinden tamamladı.

Şubat vadeli kontratın geçen haftaki hızlı yükselişin ardından 100,0 üzerinde yavaşladığı gözlemlenmekte. Güç kaybına bağlı olarak bugün 100,0-101,0 bandında hareket beklenebilir.

USDTRY Kontratı

Haftanın ilk işlem gününde doların dünya genelinde değer kazanması sonrası, TCMB'nin dün de miktar yöntemiyle bir hafta vadeli repo ihalesi açmamasına rağmen Türk Lirası dolar karşısında değer kaybetti. Dün Türk Lirası %2,12 değer kaybı dolar karşısında en fazla değer kaybeden para birimi olarak ilk sıralarda yer aldı. USDTRY kontratı günü %0,1 değer kazancı ile 3,7990 seviyesinden tamamladı.

Bugün USDTRY kontratının güne sınırlı düşüş ile başlangıç yapmasını beklemekteyiz.

ALTIN/USD Kontratı

Haftanın ilk işlem gününde doların dünya genelinde değer kazanma eğilimine rağmen altın pozitif duruşunu korudu. Altın yeni haftada Brexit sürecine ilişkin endişeler nedeniyle güvenli liman niteliği kaynaklı yükselişini sürdürürken, söz konusu pozitif seyre talep tarafı da destek verdi. Altın kontratı haftanın ilk işlem gününü %1,20 değer kazancı ile 1204 seviyesinde tamamladı.

Bugün Altın kontratının güne yükseliş ile başlangıç yapmasını beklemekteyiz.

EURUSD Kontratı

Haftanın ilk işlem gününde ABD piyasalarında tatil nedeniyle sınırlı işlem hacimleri görülse de dolar cephesindeki tepki alımları sonrası EURUSD paritesi 1,0580 seviyesine kadar geriledi. Doların dünya genelinde değerlenme eğilimi sonrası dolar tüm gelişmiş ülke para birimleri karşısında değer kazandı. EURUSD kontratı haftanın ilk işlem gününü %0,2 değer kaybı ile 1,0604 seviyesinde tamamladı.

EURUSD yakın vadeli kontratın güne yükseliş ile başlangıç başlamasını beklemekteyiz.

