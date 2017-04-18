Haberler.com, haber HABER SON DAKİKA MANŞET SEÇİM FİNANS VİDEO SPOR MAGAZİN GAZETELER HAVA DURUMU NAMAZ VAKİTLERİ
Bist Genel Kurulu 12 Mayıs'ta
Ara
BİST 90.654 %0,00
DOLAR 3,6702 %-1,60
EURO 3,9086 %-0,93
PARİTE 1,0645 %0,31
ALTIN 151,83 %-1,67
FAİZ 11,28 %-1,57
Finans
Ekonomi
Haberler
Yazarlar
Borsa
Döviz
Altın
Faiz
Kredi
Dış Piyasalar
Akaryakıt
Haberler
Son Dakika
|
Gündem
|
Piyasa
|
Memur
|
KOBİ
|
Turizm
|
Enerji
|
Şirket Haberleri
|
Aracı Kurum Raporları
|
KAP Açıklamaları

Bist Genel Kurulu 12 Mayıs'ta

Borsa İstanbul'un Olağan Genel Kurul Toplantısı 12 Mayıs'ta saat 10.30'da yapılacak.

Bist Genel Kurulu 12 Mayıs'ta

Borsa İstanbul'un Olağan Genel Kurul Toplantısı 12 Mayıs'ta saat 10.30'da yapılacak.

Kaynak: Dunya.com

<< Önceki Haber | Sonraki Haber >>

Borsa İstanbul, 12 Mayıs, Istanbul, İstanbul, Genel Kurul