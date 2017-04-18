Bist Genel Kurulu 12 Mayıs'ta
Borsa İstanbul'un Olağan Genel Kurul Toplantısı 12 Mayıs'ta saat 10.30'da yapılacak.
Borsa İstanbul'un Olağan Genel Kurul Toplantısı 12 Mayıs'ta saat 10.30'da yapılacak.
Kaynak: Dunya.com
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