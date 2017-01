Bist Değişmeyerek Aynı Seviyeden Günü Tamamladı…

Saat 10:00'da açıklanacak Kasım ayı cari açık verisinin aylık bazda 2,75 milyar US$ olması bekleniyor. Bizim beklentimiz ise 2,59 milyar US$ şeklinde. Aylık beklentimiz şeklinde gelirse son bir yıllık cari açık 33,8 milyar US$'dan 34,1 milyar US$ seviyesine yükselmiş olacak. Yıllık açıkta yükseliş hafif şekilde olsa da 6 ay önce 27,7 milyar US$ seviyesinden başlayan yükseliş sürmekte. Genel olarak petrol fiyatlarında yükselişe bağlı artabilecek enerji ithalatı ve turizm gelirlerinde düşüş trendi cari açıkta yükselişe sebep olan faktörler. Sabah itibariyle TL'de değer kaybının sürmesine bağlı olarak BIST 100 Endeksinde hafif düşüş eğilimli açılış beklemekteyiz. BIST 100 Endeksinin kısa vadede 76,000-78,000 bandında kalması beklenebilir.

ŞİRKET HABERLERİ

AKBNK…Nötr… Şirket, 2017 yılı hedeflerini açıkladı. Açıklamaya göre, %10-12 aralığında aktif büyümesi ile birlikte mevduat ve kredilerde de aynı oranda bir büyüme kaydedilmesi hedeflenmektedir. Ayrıca, %3.4 net faiz marjı ile %15-17 özsermaye karlılığı hedeflenmektedir. Takipteki krediler oranı ise diğer bankalara kıyasla düşük olarak %2.5 olması beklenmektedir.

(KAP)

TAV…Sınırlı Pozitif… Şirketin 2016 yılında toplam yolcu sayısı geçen seneye göre %2 artarak 104.3 milyona ulaştı. Aylık bazda ise bir önceki aya göre %4 artarak 7.7 milyona ulaştı. Dış hatlar yolcu sayısı ise geçen seneye göre %1 artarak 58.5 milyona ulaştı. Aylık bazda ise bir önceki aya göre %11 artarak 4.3 milyona ulaştı. İç hatlar yolcu sayısı, geçen seneye göre %1 artarak 58.5 milyona ve aylık bazda bir önceki aya göre %4 azalarak 3.5 milyona ulaştı. (KAP)

THYAO…Nötr… Şirket, 2017 yılı hedeflerini açıkladı. Açıklamaya göre, 2017 yılında, 32 milyon iç hat ve 37 milyon dış hat olmak üzere toplamda 69 milyon yolcu taşınması ve %76-77 aralığında doluluk oranına ulaşılması planlanmaktadır. Ayrıca, %17-19 EBITDAR marjı ile toplamda yaklaşık 10.1 milyar USD gelir elde edilmesi beklenmektedir. (KAP)

BIST 30 Kontratı



Şubat vadeli kontrat, BIST 30 Endeksi'ne paralel olarak günü %0.1 düşüşle 94,850 seviyesinden tamamladı.

Şubat vadeli kontratın TL'de değer kaybının sürmesi eşliğinde güne hafif düşüşle başlamasını ve 94,0-95,0 bandında hareket etmesini beklemekteyiz.

USDTRY Kontratı

Dün doların dünya genelinde sakin seyir izlemesine rağmen Türk Lirası zayıf görünümünü korudu. Gelişmekte olan ülke para birimleri dolar karşısında karışık bir görünüm sergilerken, Türk Lirası gün içerisinde %2'ye ulaşan değer kaybı ile negatif ayrışan para birimleri arasındaydı. USDTRY kontratı günü %1,0 değer kazancı ile 3,7853 seviyesinden tamamladı.

Bugün USDTRY kontratının güne yükseliş ile başlangıç yapmasını beklemekteyiz.

ALTIN/USD Kontratı

Dün doların dünya genelindeki sakin seyri altın tarafından yükseliş fırsatı olarak değerlendirildi. Bir süredir zayıf seyrin görüldüğü altın fiyatları dün sakin gündemin de etkisiyle dolar karşısında %0,57 değer kazandı. Altın kontratı ise günü %0,83 değer kazancı ile 1192 seviyesinde tamamladı.

Bugün Altın kontratının güne sınırlı yükseliş ile başlangıç yapmasını beklemekteyiz.

EURUSD Kontratı

Dün doların dünya genelindeki sakin seyrine rağmen gelişmiş ülke para birimlerinde sınırlı fiyat hareketleri görüldü. Söz konusu yatay seyirde EURUSD paritesi hafta başında görülen kazançlarının bir kısmını geri verirken, 1,0550 seviyesine kadar geriledi. EURUSD kontratı da günü %0,5 değer kazancı ile 1,0601 seviyesinde tamamladı.