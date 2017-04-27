Bıst 100 Endeksi Yüzde 0.25 Düşüşle 94 Bin 282 Puandan Kapandı

– Küresel gelişmeler ve Merkez Bankası'nın sıkılaştırmasına bağlı olarak dövizdeki düşüşlerin de etkisiyle, Bosra İstanbul Endeksi (BIST100) günü yüzde 0.25 düşüşle 94 bin 282 puandan kapattı.



BIST 100 Endeksi 25 Nisan günü 94 bin 634 puan ile tarihi zirveden kapandıktan sonra, dünkü kapanışta yüzde 0.12 düşüşle 94 bin 522 puana geriledi. Yeni güne yüzde 0.19 yükselişle 94 bin 698 puandan başlayan BIST 100, yükselişini sürdürerek 95 bin 141 puan ile tarihi gün içi zirveye tırmandı.



ABD Başkanı Donald Trump'ın vergi paketiyle zayıflayan dolar, Merkez Bankası'nın dünkü faiz artışının da etkisiyle yaklaşık dört ayın en düşük düzeyi olan 3.55 lirayı gördü.



Merkez Bankası Para Politikası Kurulu (PPK), dünkü toplantıda beklendiği gibi politika faizi ve gecelik borç verme ve borçlanma faizlerini değiştirmedi; ancak, "parasal sıkılaştırmanın güçlendirilmesi kararıyla" geç likidite penceresi faizini (GLP) 0.50 puan artırarak yüzde 12.25'e yükseltti.



GLP faiz artışının ardından ilk günde Merkaz Bankası ağırlıklı ortalama fonlama maliyeti yüzde 11.74'ü buldu.



Bankaların borçlanma maliyetlerini önemli ölçüde artıran bu kararın ardından, küresel piyasalarda da güç kaybeden doların iç piyasada da önemli ölçüde gerilemesine neden oldu. Dolar, bugün ağırlıklı olarak 3.57 - 3.58 aralığında hareket ettikten sonra, kapanışta 3.5590 liraya kadar indi.



Dolar karşısında güçlenen euro ise, parite etkisiyle 3.8927 liraya kadar indikten sonra kapanışa doğru 3.87-3.88 lira aralığına çekildi.



Trump, dün açıkladığı vergi paketiyle, kamu şirketlerinin vergi oranlarını yüzde 35'den ve küçük ölçekli firmaların vergi oranlarını da yüzde 39.6'dan yüzde 15'e indirileceğini duyurdu.



Bazı analistlerin, "Seçim kampanyasındaki vaatlerin yinelenmesi" diye nitelendirdiği vergi paketinin yaratacağı "bütçe açığına" karşı bir önlemi içermemesi de, piyasalar açısından "inandırıcılıktan uzak" bulundu.



İş Yatırım'ın "Dünyadan olumlu ayrışmak" başlıklı günlük piyasa raporunda, "Piyasalar beklentileri satın alır, gerçekleri satar. Yapılan açıklama gerçekçi mi değil mi emin değilse ipucu aramaya devam eder" denildi ve şu yorum yapıldı.



"ABD vergi reformu açıklaması sonrasında piyasaların tepkisini 'havada asılı kalmak' diye özetleyebiliriz. Açıklama sonrası dolar, tahvil faizleri ve borsada önemli bir değişiklik olmadı.



Hedefleri güçlü, detayları zayıf bir program ile karşı karşıyayız. Kurumlar vergisi oranının yüzde 35'ten yüzde 15'e inmesi şirketler açısından olumlu. Ancak söz konusu indirimin nasıl telafi edileceği, bütçe açığının arttığı bir vergi politikasının Temsilciler Meclisi'nden nasıl geçirileceği belirsizliğini koruyor. Merkez Bankası'nın beklenmedik faiz artırımı sonrasında Türkiye varlıkları dünyadan olumlu ayrıştı. Bu sabah itibariyle lira, Meksika Pesosu ve Güney Afrika randından sonra en çok değer kazanan para birimi konumunda. Borsa İstanbul ise beklentimiz doğrultusunda faiz artışına önemli bir tepki vermedi." - İstanbul