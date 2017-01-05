Bist 100 Endeksi Banka Hisseleri Öncülüğünde Geriledi…



FED'in Aralık ayındaki 25 baz puanlık faiz artırımı ve 2017 yılında 75 baz puanlık faizlik artırım beklentisinin açıklandığı toplantının tutanakları dün akşam açıklandı. FED tutanakları temkinli para politikasına işaret etmekte. Dolayısıyla her ne kadar Aralık ayında FED'in faiz artırımını yükseltici beklentilerine karşın Trump'ın politikaları yakından izlenilecek. Bu paralelde FED'in Mart ayından önce aksiyon almasını beklemiyoruz. Ek olarak değer kaybeden Euro eşliğinde Avrupa verileri enflasyon ve üretim açısından olumlu gelmekte. Bu paralelde dünden itibaren yükselen Euro'dan genel ekonominin olumlu etkisi ve TL'de değerlenme eşliğinde BIST 100 Endeksinin son iki günlük düşüşün ardından güne tepki yükselişi ile başlamasını beklemekteyiz.

ŞİRKET HABERLERİ

YATAS…Pozitif… Şirket, Ekonomi Bakanlığı'na yaptığı başvuru çerçevesinde sünger yatırımı ile ilgili teşvik belgesi başvurusunun onaylandığını ve destek tutarının 9.6 milyon TL olduğunu açıkladı. (KAP)

TOASO…Pozitif… Şirket, 2017 yılında 50 milyon avroluk yatırımla 2. gövde hattı kurma kararı aldığını açıkladı. Egea'nın yurt içi satışlarındaki patlama ve özellikle Amerika ile Avrupa'dan gelen talepler karşısında 2 üretim bandında da değişikliğe giden şirket, Egea modelini tek banttan, Fiorino modelini ise Doblo modeli ile birlikte aynı bantta üretme kararı aldığını belirtti. 2016 yılında 386 bin aracın üretildiği Tofaş'ta yeni yılda 450 bin aracın üretilmesi hedeflenmektedir. Ayrıca, 2017 yılında 7 bin adet Linea modelinin üretilmesi planlanmaktadır. İkinci gövde hattı kurma kararı alınan fabrikada Fiat Egea Ailesi'nin toplam yıllık üretim kapasitesi 250 bin adete ve toplam yıllık kapasite ise 400 bin adetten 450 bin adete çıkacak. Şirket, şu an gelen talebi karşılayamadığı için bu yatırımı 2017′nin ilk çeyreğine yetiştirmeyi planlamaktadır. (KAP)

TRCAS…Sınırlı Pozitif… Şirket, %30 oranındaki iştiraki olan Shell & Turcas Petrol'ün Shell grubu şirketinin sahip olduğu %27 oranındaki Anadolu Tasfiyehanesi A.Ş. (ATAŞ)'deki hissesini 30 milyon TL bedel karşılığında satın alınmasının gerçekleştiğini ve şirketin ATAŞ'daki sermaye oranının %5'ten %13.1'e yükseldiğini açıkladı.