Bıst 100 Endeksi 93 Bin 400 Puan Yeni Rekor Düzeyi Gördü

Borsa İstanbul Endeksi (BIST100) 93 bin 400 puana çıkarak, 22 Mayıs 2013'te gördüğü 93 bin 398 puanlık rekorunu kırdı.



Fransa'da dün düzenlenen cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci turuna piyasaların desteklediği merkez aday Emmanuel Macron'un kalması üzerine euro karşısında sert düşen doların iç piyasada da 3.58 lira düzeyine gerilemesi, hisse senedi fiyatlarına olumlu yansıdı.



İkinci seansa 93 bin 300 puanın üzerinde başlayan BIST 100, hızlı bir çıkışla 93 bin 400 puanı gördükten sonra 93 bin 360 - 93 bin 380 aralığına çekildi. - İstanbul