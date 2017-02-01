Bismil Tema'dan, Ziyaret

TEMA Vakfı Bismil Şube Başkanı Engin Akyol, İlçe Milli Eğitim Müdürü Aydın Ak'ı makamında ziyaret ederek bir süre görüştü.



Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Ak, Milli Eğitim camiası olarak çocukların doğayı sevmesi adına her türlü çalışmaya destek vereceklerini söyledi.



Amaçlarının duyarlı çevre oluşturmak olduğunu belirten Ak, "Yeşil bir çevrenin artması sağlığımız için son derece önemlidir. Bizler kendi sağlığımız için seferber olmalıyız. Yaşam hepimizin. Bu yaşamda bizlerde yaşıyoruz. Herkesi duyarlı olmaya davet ediyoruz." diye konuştu.



TEMA Başkanı Akyol da, yürütülen projeler hakkında bilgi verdi.