Bismil'e Sosyal Hizmet Merkezi

Diyarbakır Aile Sosyal Politikalar Müdürü Halit Kaçar, Bismil Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Turgay Gülenç'i makamında ziyaret etti.



Kaymakam Gülenç, ziyarette yaptığı konuşmada, ilçede sosyal hizmet merkezi açılmasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi.



Gülenç, "Tekel Mahallesi'nde hizmet verecek sosyal hizmet merkezinin en geç 1,5 ay içinde faaliyete geçmesini hedefliyoruz. Bu merkez sayesinde Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü tarafından verilen hizmetler, Bismil'de yaşayan vatandaşlara hızla ulaşacaktır."



İl Müdürü Kaçar da Gülenç'te hizmet verecek merkezin çalışmaları hakkında bilgi verdi.