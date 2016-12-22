Bismil'de Yeni Sebze Hali Açılışı

Bismil ilçesinde, İlçe Sebzeciler Birliği Kooperatifince kurulan yeni sebze ve meyve hali törenle açıldı.



Buğdaycılar Pazar civarında kurulan halin, 30 bin metrekare alan üzerinde 5 bloktan oluştuğu ve halde 34 iş yerinin bulunduğu bildirildi.



Sebzeciler Birliği Kooperatifi Başkanı Ali Can Söylemez, törende yaptığı konuşmada, çiftçilerin önceden ektikleri sebzeleri başka yerlerde sattıklarını söyledi.



Söylemez, yapılan halle sebze ve meyve satışlarının ilçede yapılacağını kaydetti.