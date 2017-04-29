Bismil'de Planlı Elektrik Kesintisi

Dicle Elektrik Dağıtım, Türkiye Elektrik İletim A.Ş. (TEİAŞ) tarafından yapılacak çalışma nedeniyle Diyarbakır'ın Bismil ilçesi ve kırsalında elektrik kesintisi yaşanacağını duyurdu.



Enerji şirketinden yapılan duyuruda, "Bismil Trafo Merkezi'nde TEİAŞ tarafından yapılacak çalışma nedeniyle 30 Nisan 2017 tarihinde 07.00-11.00 saatlerinde Bismil ilçe merkezi ve kısalında elektrik kesintisi yaşanacaktır" denildi. - DİYARBAKIR