Bismil'de "Her Mahalleye Bir Park" Projesi

Bismil Belediye Başkan Vekili Turgay Gülenç, "Her Mahalleye Bir Park" projesini başlattı.



İlçede çeşitli mahallelerde yapımına başlayan parkları ekibiyle birlikte inceleyen Gülenç, daha sonra Ambar Mahallesi'ndeki park alanını gezdi.





Burada bulunan bir kahvede mahalle sakinleriyle bir araya gelen Gülenç, kendileriyle bir süre sohbet etti.



Gülenç, yaptığı konuşmada, parkların çocukları memnun edeceğini ve onlara güvenli bir oyun alanı oluşturacağını söyledi.



Yeni yapılacak parkların çocukların değişen ihtiyaçlarına göre hizmet vereceğini ifade eden Gülenç, "Bismil'in dört bir yanındaki çocukların, rahatlıkla ulaşabilecekleri mahalle parkları kazandıracağız. Şu an birçok mahallemizde park çalışmaları yapılıyor. Bu parklarımız da en kısa zamanda hizmete girecek." diye konuştu.



Mahalle parklarıyla birlikte ilçenin dört bir yanındaki çocuklara rahatça oynayabilecekleri alanları kazandıracaklarını belirten Gülenç, şunları söyledi:



"Çocukların parklarda mutlu olduğu bir Bismil inşa etmek istiyoruz. Pek çok park şantiyemiz var. Şu anda birkaç yerde park yapımı devam ediyor. Büyük parklar için gayret göstersek de mahalle parklarını çok önemsiyoruz. Çünkü insanlarımız mahallelerde yaşıyor ve bu parklar evlere daha yakın olduğundan ulaşabilmesi kolay oluyor. Kararlı bir şekilde sürdürdüğümüz park yenileme ve yeni park açma çalışmalarımız devam ediyor. Kazanan Bismilli çocuklar olacak."