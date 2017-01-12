Bismil'de 15 Yıllık Osb Hayali Gerçekleşiyor

Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde tarıma dayalı karma organize sanayi sitesinin kurulması için çalışmalar başladı.



Bismil Kaymakamı Turgay Gülenç, tarıma dayalı karma organize sanayi sitesinin ilçeye 100 yıl katkısı olacak bir proje olduğuna dikkat çekerek, çiftçiler, işadamları, sivil toplum kuruluşları ve kurum amirlerinden destek istedi. Gülenç, sitenin faaliyete girmesiyle binlerce Bismillinin iş sahibi olacağını kaydetti.



İlçe Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürü Remzi Çekiç ise, ilçede 400 bin dekarlık alanda sulu tarım, 1 milyon 400 bin dekarlık alanda ise buğday, arpa, mercimek, pamuk ve mısır ekimi yapıldığını anlatarak, şunları kaydetti:



"İlçemizde 5 bin 500 kayıtlı çitçi bulunmaktadır. Bu da bize ilçemizin tarımsal faaliyet olarak ülkemize birçok ilden daha önemli bir yere sahip olduğunu göstermektedir. Bismil ilçemizde faal durumda on bin adet sera bulunmakta olup, 230 dekar alanında faaliyet yürütmektedirler. Yine ilçemizde on adet bakanlık destekli, 4 adet sosyal destekli 14 adet süt ve besin kooperatifi bulunmaktadır. İlçemizde 18 adet çırçır ve yağ fabrikası, bir adet büyük çapta boru fabrikası, 2 adet tavuk ve yumurta çiftliği bulunmaktadır. İlçemizde devam eden projeler tamamlandığında sağ sahil sulama projesinde 21 köy pamuk çay projesiyle de 14 köy faydalanacak ve 600 bin dekar alan sulanacaktır." - DİYARBAKIR