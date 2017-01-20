Bişkek'te Kargo Uçağının Düşmesi

Bişkek'te düşen kargo uçağında hayatını kaybeden emekli Pilot Albay İbrahim Gürcan Dirancı için memleketi Bursa'nın Yenişehir ilçesinde cenaze töreni düzenlendi.



İstanbul'daki askeri törenin ardından Dirancı'nın cenazesi, ilçe merkezindeki Yenigün Mahallesi Hatuniye Camisi'ne getirildi.



Hatuniye Camisi'nde düzenlenen törende, cami imamı dua etti. Dirancı'nın cenazesi daha sonra askeri törenle Bursa Büyükşehir Belediyesi cenaze aracına konularak toprağa verilmek üzere Balıkesir'in Ayvalık ilçesine gönderildi.



Törene, Dirancı'nın babası Mehmet, eşi Gülsen, oğlu Alp Onur Dirancı ve kız kardeşi Figen Göldeli ile yakınları, İlçe Kaymakamı Suat Seyitoğlu, Yenişehir Belediye Başkanı Süleyman Çelik ile Yenişehir Hava Meydan Komutanlığındaki subay ve astsubaylar katıldı.