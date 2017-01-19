Bişkek'te Kargo Uçağının Düşmesi

Kırgızistan'ın başkenti Bişkek yakınlarında düşen Boeing 747-400 tipi kargo uçağında hayatını kaybeden mürettebattan kaptan pilot İbrahim Gürcan Dirancı, ikinci pilot Kazım Öndül ve uçuş teknisyeni İhsan Koca'nın cenazesi Türkiye'ye getirildi.



Bişkek'ten hareket eden Türk Hava Yolları'na (THY) ait tarifeli uçakla Atatürk Havalimanı'na getirilen cenazeler, uçağın kargo bölümünden alınarak apronda bekletilen araçlarla havalimanının A kapısına götürüldü.



Dirancı, Öndül ve Koca'nın yakınları ve arkadaşlarının, cenazelerin alınması sırasında gözyaşı döktüğü ve üzgün oldukları görüldü.



Cenazelerin, Ataköy 5. Kısım Camisi'nde ikindi namazında düzenlenecek askeri törenin ardından memleketlerine uğurlanacağı belirtildi.



Kazada vefat eden yükleme uzmanı Melih Aslan'ın cenazesinin ise Bişkek'teki işlemlerin tamamlanmasının ardından Türkiye'ye gönderileceği öğrenildi.



Olay



ACT Havayolları'na ait kargo uçağı, Kırgızistan'ın başkenti Bişkek Uluslararası Manas Havaalanı'na iniş yaptığı sırada yerleşim birimine düşmüş, kazada uçaktaki 4 mürettebat ile söz konusu bölgedeki 34 Kırgızistan vatandaşı hayatını kaybetmişti.