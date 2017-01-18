Bişkek'te Kargo Uçağının Düşmesi

Kırgızistan'ın başkenti Bişkek yakınlarında düşen Boeing 747-400 tipi kargo uçağında hayatını kaybeden mürettebattan Kaptan Pilot İbrahim Gürcan Dirancı, İkinci Pilot Kazım Öndül ve Uçuş Teknisyeni İhsan Koca'nın cenazesi yarın Türkiye'ye getirilecek.



Bişkek'ten kalkacak Türk Hava Yolları'na (THY) ait tarifeli uçakla saat 11.00'de Atatürk Havalimanı'na ulaşması beklenen cenazeler, buradaki işlemlerin ardından ailelerine teslim edilecek.



Kazada vefat eden Yükleme Uzmanı Melih Aslan'ın cenazesinin, işlemler sürdüğü için daha sonra Türkiye'ye gönderileceği öğrenildi.



Kırgızistan'ın başkenti Bişkek Uluslararası Manas Havaalanı yakınlarında, ACT Havayolları'na ait uçak havaalanına iniş yaptığı sırada 16 Ocak'ta Türkiye saatiyle 04.20'de Daça Su yerleşim birimine düşmüştü.



Kazada, Kaptan Pilot İbrahim Gürcan Dirancı, İkinci Pilot Kazım Öndül, Yükleme Uzmanı Melih Aslan ve Uçuş Teknisyeni İhsan Koca'nın yanı sıra 33 Kırgızistan vatandaşı hayatını kaybetmişti.