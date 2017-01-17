Bişkek'te Kargo Uçağının Düşmesi

Kırgızistan Sağlık Bakanı Talantbek Batıraliyev, dün Bişkek yakınlarında düşen Boeing 747-400 tipi kargo uçağındaki mürettebatın cesetlerinin bulunduğunu bildirdi.



Hong Kong-Bişkek seferini yapan Boeing 747-400 tipi kargo uçağının Bişkek yakınlarında düşmesinin ardından kaza yerinde sürdürülen çalışmaları yerinde inceleyen Sağlık Bakanı Batıraliyev, AA muhabirine yaptığı açıklamada, uçak mürettebatının cesetlerinin bulunduğu ve uçağın kayıtlı olduğu şirketin yetkililerine teslim edileceğini söyledi.



Batıraliyev, "Mürettebattın cenazelerinin teslim edilmesinde herhangi bir engel veya sorun yok. İstenildiği zaman teslim edilecek." diye konuştu.



Kırgızistan Sağlık Bakanı Batıraliyev, kazadan sonra Sağlık Bakanı Recep Akdağ ile telefonda görüştüğünü, Akdağ'ın Kırgızistan halkına başsağlığı dileğinde bulunduğunu da aktardı.



Başbakan Birinci Yardımcısı Muhammetkalıy Abulgaziyev, mürettebattan üç kişinin olay yerinde, birinin de hastaneye nakledildiği sırada yaşamını yitirdiğini açıklamıştı.



Kırgızistan'ın başkenti Bişkek Uluslararası Manas Havaalanı yakınlarında, ACT Havayolları'na ait uçak havaalanına iniş yaptığı sırada dün yerel saatle 07.17'de Daça Su yerleşim birimine düşmüştü.



Kazada, Kaptan Pilot İbrahim Gürcan Dirancı, İkinci Pilot Kazım Öndül, Yükleme Uzmanı Melih Aslan ve Uçuş Teknisyeni İhsan Koca'nın yanı sıra 33 Kırgızistan vatandaşı hayatını kaybetmişti.



Kırgızistan'da kaza nedeniyle bir günlük yas ilan edilmişti.