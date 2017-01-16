Bişkek'te Kargo Uçağının Düşmesi

Kırgızistan'ın başkenti Bişkek yakınlarında bir yerleşim yerine düşen kargo uçağında hayatını kaybedenler arasında yer alan uçak bakım teknisyeni emekli Astsubay İhsan Koca'nın (64) Eskişehir'de yaşayan ailesi acı haberi öğrendi.



Yaşamını yitiren İhsan Koca'nın Yenibağlar Mahallesi Aygen Sokak'taki evine gelen ağabeyi Zeki Koca, gazetecilere yaptığı açıklamada, kazayla ilgili kendilerine sabah saatlerinde bilgi verildiğini, bu elim olay karşısında adeta yıkıldıklarını söyledi.



Cenazeyi almak için Bişkek'te bulunan yetkililerden gelecek haberi beklediklerini dile getiren Koca, kardeşinin, 2005'te emekli olduktan sonra 2006 yılında söz konusu kargo şirketinde işe başladığını ifade etti.



Zeki Koca, cenazenin Eskişehir'de defnedileceğini sözlerine ekledi.



İhsan Koca'nın evli ve biri subay diğeri astsubay 2 erkek çocuk babası olduğu öğrenildi.