Bişkek'te Kargo Uçağının Düşmesi

Hong Kong- Bişkek seferini yaparken Bişkek yakınlarında bir yerleşim yerine düşen kargo uçağında hayatını kaybedenler arasında yer alan yükleme uzmanı Melih Aslan'ın Muğla'da yaşayan ailesine acı haber ulaştı.



Kazayla ilgili kendilerine bilgi verildiğini ve çok üzgün olduklarını belirten Melih Aslan'ın ağabeyi Fatih Aslan, cenazeyi almak için yetkililerden gelecek haberi beklediklerini, kardeşiyle en son 4 gün önce telefonla görüştüğünü kaydetti.



Kardeşinin yaklaşık 10 yıldır kargo yükleme işinde çalıştığını anlatan Fatih Aslan, "Kardeşim, işlerin yoğunluğundan dolayı ayrılmayı düşünüyordu. Sürekli seferlere çıkıyordu. Haziran ayında işten ayrılmayı planlıyordu. Eşi ve çocukları ile Muğla'ya yerleşmeye karar vermişti. Hatta Menteşe ilçesinden ev almıştı ama oturmak nasip olmadı." diye konuştu.



Cenazenin Muğla'da defnedileceğini ifade eden Aslan, şunları söyledi:



"En son aldığımız bilgilere göre, Hong Kong'tan bir ekibin cenazelerin teşhisi için Bişkek'e gideceğini öğrendik. Bu işlemlerin tamamlanmasının ardından cenazemizin Türkiye'ye getirilmesini bekliyoruz. İşlemlerin ne zaman tamamlanacağı konusunda net bir bilgimiz yok. Kardeşimin cenazesi Türkiye'ye geldikten sonra Muğla'ya getireceğiz. Kardeşimi Muğla'da defnedeceğiz."