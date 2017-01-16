Bişkek'te Kargo Uçağının Düşmesi

Bişkek'te düşen kargo uçağında hayatını kaybeden Emekli Pilot Albay İbrahim Gürcan Dirancı'nın kuzeni Tamer Dirancı, baba Mehmet Dirancı'ya acı haberi veremediklerini söyledi.



İbrahim Gürcan Dirancı'nın Bursa'nın Yenişehir ilçesi Yenigün Mahallesi'nde oturan ailesi, sabah saatlerinde acı haberi aldı.



Tamer Dirancı, gazetecilere yaptığı açıklamada, İbrahim Gürcan Dirancı'nın içinde bulunduğu kargo uçağının düştüğü ve hayatını kaybettiği haberini aldıklarını söyledi. Dirancı, şöyle konuştu:



"Bizim duyumlarımız ve akrabalarımızla görüşmelerimiz sonucunda kurtulamadığını ve bununla ilgili şirket tarafından basın açıklaması yapılacağını öğrendik. Kendisi evli ve Türk Silahlı Kuvvetlerinde birinci filo komutanlığı yaptı. Emekliliğinden sonra diğer hava yollarında ve şirketlerde çalışarak iş hayatını sürdürüyordu. ACT'ye birkaç sene önce başladı. Daha önce başka kurumlarda pilotluk yaptı. Cenazenin nerede defnedileceğine eşi ve kız kardeşiyle görüşüp karar vereceğiz. Babasına öldüğünü söyleyemedik ama hissediyor. Daha önce kendisi baypas ameliyatı oldu. Yüksek tansiyon ve şekeri de var. Acilde doktorlar iğne yapamayacaklarını söyledi. Kısaca kendisine haber veremiyoruz."