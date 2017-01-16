Bişkek'te Kargo Uçağının Düşmesi

AK Parti Adana Milletvekili ve Avrupa Konseyi Türk Delegasyonu Başkanı Talip Küçükcan, BBC kanalının Kırgızistan'da düşen kargo uçağının THY'ye ait olduğuna ilişkin haberini kınayarak, "BBC World yaptığı yalan ve yanlış haberle küresel marka THY'ye leke sürmeye ve güven duygusunu sarsmaya çalışıyor." değerlendirmesinde bulundu.



Küçükcan, yaptığı yazılı açıklamada, BBC World'ün, düşen uçağın Türk Hava Yolları'na ait olduğunu belirterek ve haberinde THY yolcu uçaklarının fotoğrafını kullanarak, büyük bir skandala imza attığını ifade etti.



Avrupa'da üst üste birçok kez en iyi ve kaliteli havayolu şirketi seçilen, müşteri memnuniyeti yüksek olan ve dünyada en fazla noktaya uçan THY'nin imajına büyük bir darbe vurulmak istendiğini vurgulayan Küçükcan, "BBC World gibi milyonlarca izleyicisi olan bir kanalın, twitter hesabında ACT Havayollarına ait düşen uçağı THY uçağı gibi göstermesi sıradan bir yanlışlık olamaz." ifadesini kullandı.



BBC World'ün büyük bir yalan habere imza attığına işaret eden Küçükcan, kanalı kınadığını bildirdi.



THY'ye yönelik algı operasyonu yapıldığını aktaran Küçükcan, THY'nin son yıllardaki atılımlarla büyüdüğünü, rakiplerini kıskandırdığını, İstanbul'da yapımı süren üçüncü havalimanı tamamlandığında küresel rekabette öne çıkacağını kaydetti.



Talip Küçükcan, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:



"THY küresel ve güvenilir bir marka. Ekonomik değeri yüksek ve çok güçlü bir imajı var. Müşterilerinin güven duyduğu bir şirket. BBC World yaptığı yalan ve yanlış haberle bu küresel markaya leke sürmeye ve güven duygusunu sarsmaya çalışıyor. Bu algı operasyonuna karşı THY markamızı korumalıyız. BBC World'ü protesto ederek, özür dileme çağrısında bulunmalıyız."