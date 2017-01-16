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Bişkek'te Kargo Uçağının Düşmesi
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Bişkek'te Kargo Uçağının Düşmesi

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Kaza Araştırma ve İnceleme Kurulundan iki uzman, Bişkek'te düşen kargo uçağıyla ilgili Kırgızistan'a gitmek üzere görevlendirildi.

Bişkek'te Kargo Uçağının Düşmesi

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Kaza Araştırma ve İnceleme Kurulundan iki uzman, Bişkek'te düşen kargo uçağıyla ilgili Kırgızistan'a gitmek üzere görevlendirildi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, ACT Havayollarına ait Hong Kong-Bişkek seferini yapan B744 model kargo uçağının, Türkiye saatiyle 04.20'de Manas Havaalanı'na inişi sırasında yaşam alanlarının olduğu bir noktaya düştüğü anımsatıldı.

İlk belirlemelere göre uçak mürettebatı 4 Türk vatandaşıyla 30'un üzerinde kişinin hayatını kaybettiğinin tespit edildiği belirtilen açıklamada, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan'ın, Kırgızistan Ulaştırma ve İletişim Bakanı Jamshit Khalilov'u arayarak konuyla ilgili bilgi aldığı ve başsağlığı mesajlarını ilettiği ve kazanın incelenmesine ilişkin her türlü desteği vereceklerini söylediği vurgulandı.

Açıklamada, Bakanlığa bağlı Kaza Araştırma ve İnceleme Kurulundan iki uzmanın Kırgızistan'a gitmek üzere görevlendirildiği kaydedildi.

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