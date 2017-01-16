Bişkek'te Kargo Uçağının Düşmesi

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Kırgızistan Dışişleri Bakanı Erlan Abdıldayev ile telefonda görüşerek Kırgızistan'daki uçak kazasına ilişkin taziyelerini sundu.



Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Abdıldayev'i arayan Çavuşoğlu, Kırgızistan'da meydana gelen uçak kazası nedeniyle taziyelerini iletti.



Çavuşoğlu, Türkiye'nin her türlü desteği sağlamaya hazır olduğunu belirtti.