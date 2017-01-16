Bişkek'te Kargo Uçağının Düşmesi

Türk Hava Yolları (THY), Bişkek'te düşen kargo uçağının THY'ye ait olmadığını duyurdu.



Türk Hava Yolları'nın Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yer alan açıklamasında, "Hong Kong Uluslararası Havalimanı'ndan kalkan ve Bişkek Manas Uluslararası Havalimanı'na gitmekte olan ACT Havayolları'na ait TC-MCL tescilli kargo uçağı Bişkek yakınlarında saat 01.40 UTC (Türkiye saatiyle 04.40) civarında düşmüştür." denildi.



Açıklamada, düşen uçağın ve mürettebatının THY'ye ait olmadığı kaydedildi.