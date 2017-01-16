Bişkek'te Kargo Uçağının Düşmesi

ACT Havayollarından, Bişkek'te düşen kargo uçağına ilişkin açıklama yapıldı.



ACT Havayollarının internet sitesinde yer alan açıklamada, Hong Kong-Bişkek seferini yapan TC-MCL tescil işaretli uçağın Bişkek'e inişte bilinmeyen nedenle pist başına düştüğü belirtildi.



Açıklamada, şunlar kaydedildi:



"Hong Kong-Bişkek seferi yapmakta olan TC-MCL tescil işaretli uçağımız sabah 01.20 Z Bişkek'e inişte bilinmeyen nedenle pist başına düşmüştür. Dört kişilik ekibimizin son durumu hakkında net bilgilere ulaştığımızda tekrar bilgi verilecektir."