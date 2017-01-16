ACT Havayollarından, Bişkek'te düşen kargo uçağına ilişkin açıklama yapıldı.
ACT Havayollarının internet sitesinde yer alan açıklamada, Hong Kong-Bişkek seferini yapan TC-MCL tescil işaretli uçağın Bişkek'e inişte bilinmeyen nedenle pist başına düştüğü belirtildi.
Açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Hong Kong-Bişkek seferi yapmakta olan TC-MCL tescil işaretli uçağımız sabah 01.20 Z Bişkek'e inişte bilinmeyen nedenle pist başına düşmüştür. Dört kişilik ekibimizin son durumu hakkında net bilgilere ulaştığımızda tekrar bilgi verilecektir."
Bişkek'te Kargo Uçağının Düşmesi
ACT Havayollarından, Bişkek'te düşen kargo uçağına ilişkin açıklama yapıldı.
ACT Havayollarından, Bişkek'te düşen kargo uçağına ilişkin açıklama yapıldı.
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