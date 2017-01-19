Haber-Kamera: Enver ALAS / İstanbul DHA
Bişkek'te düşen ACT Havayolları'na ait uçakta yaşamını yitiren Kaptan Pilot İbrahim Gürcan Dirancı, İkinci Pilot Kazım Öndül ile Teknisyen İhsan Koca için Ataköy 5. Kısım Camii'nde ikindi namazını müteakiben cenaze töreni düzenleniyor.
Törene hayatını kaybedenlerin yakınları, arkadaşları ve askeri erkan katılıyor.
Bişkek'te Düşen Uçakta Yaşamını Yitirenler Son Yolculuğuna Uğurlanıyor
Haber-Kamera: Enver ALAS / İstanbul DHABişkek'te düşen ACT Havayolları'na ait uçakta yaşamını yitiren Kaptan Pilot İbrahim Gürcan Dirancı, İkinci Pilot Kazım Öndül ile Teknisyen İhsan Koca için Ataköy 5. Kısım Camii'nde ikindi namazını müteakiben cenaze töreni düzenleniyor.
Haber-Kamera: Enver ALAS / İstanbul DHA
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