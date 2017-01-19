Bişkek'te düşen ACT Havayolları'na ait uçakta yaşamını yitiren Kaptan Pilot İbrahim Gürcan Dirancı, İkinci Pilot Kazım Öndül ile Teknisyen İhsan Koca için Ataköy 5. Kısım Camii'nde ikindi namazını müteakiben cenaze töreni düzenleniyor.
Törene hayatını kaybedenlerin yakınları, arkadaşları ve askeri erkan katılıyor.
- İstanbul
Bişkek'te Düşen Uçakta Yaşamını Yitirenler Son Yolculuğuna Uğurlanıyor (1)
Bişkek'te düşen ACT Havayolları'na ait uçakta yaşamını yitiren Kaptan Pilot İbrahim Gürcan Dirancı, İkinci Pilot Kazım Öndül ile Teknisyen İhsan Koca için Ataköy 5. Kısım Camii'nde ikindi namazını müteakiben cenaze töreni düzenleniyor.
Bişkek'te düşen ACT Havayolları'na ait uçakta yaşamını yitiren Kaptan Pilot İbrahim Gürcan Dirancı, İkinci Pilot Kazım Öndül ile Teknisyen İhsan Koca için Ataköy 5. Kısım Camii'nde ikindi namazını müteakiben cenaze töreni düzenleniyor.
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