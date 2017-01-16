Bişkek'te Düşen Kargo Uçağına İlişkin Açıklama

ACT Havayolları AŞ. Yönetim Kurulu, Hong Kong-Bişkek seferini yapan kargo uçağının yerleşim yerine düşmesi nedeniyle mürettebat dışında 33 kişi olmak üzere toplam 37 kişinin hayatını kaybettiğini bildirdi.



Şirketten yapılan açıklamada, şirkete ait Boeing 747-400 tipi TC-MCL tescil işaretli uçağın, Hong Kong-Bişkek seferini yaparken yerel saatle 01.20'de (Türkiye saati

ile 04.20) Bişkek-Manas Havalimanı'na iniş esnasında düştüğü hatırlatıldı.



Kaza nedeniyle uçakta bulunan kaptan pilot İbrahim Gürcan Dirancı, ikinci pilot Kazım Öndül, yükleme uzmanı Melih Aslan ve uçuş teknisyeni İhsan Koca'nın hayatını kaybettiği aktarılan açıklamada, "Aldığımız ilk bilgilere göre, uçağın yerleşim yerine düşmesi nedeniyle mürettebatımız dışında 33 kişi olmak üzere toplam 37 kişi hayatını kaybetmiştir. Bu elim

kazada hayatını kaybeden ekibin ailelerine ve Kırgızistan halkına başsağlığı diliyoruz." ifadelerine yer verildi.



"Oluş sebebi hakkında net bilgilere henüz ulaşılamadı"



Kazanın oluş sebebi hakkında net ve doğrulanmış bilgilere henüz ulaşılamadığı belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:



"Şirketimiz adına yetkilendirilmiş iki kaptan pilotumuz, Manas Havaalanında, yetkililerle birlikte, kaza kırımıyla ilgili keşif ve tespitlerde bulunmaktadır. Ayrıca, teknik ekibimiz kaza mahalline hareket etmiştir. Kaza nedeniyle Kırgızistan ve Türk ulaştırma bakanlığı yetkilileri, Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü kaza kırım heyeti tarafından kaza ile ilgili çok yönlü soruşturma sürdürülmektedir. Kaza kırım raporunun hazırlanması için Ulaştırma Bakanlığı ve Sivil Havacılık Genel

Müdürlüğü, Kırgızistan Büyükelçiliğimiz, havalimanı yetkilileri ve Kırgızistan Sivil Havacılık otoritesi ile sürekli temas halinde çalışılmaktadır. Kaza ile ilgili net ve doğrulanmış

bilgiler kamuoyu ile tekrar paylaşılacaktır.





Kırıma uğrayan uçak Hong Kong-Bişkek-İstanbul seferini yapmak üzere Hong Kong'dan aldığı kargo ile tüm kontrolleri yapıldıktan sonra planlandığı şekilde havalanmış ve sefer süresince hiçbir aksilikle karşılaşmadan Bişkek Havalimanı'na inişe geçmiştir.

Mürettebat, sefer öncesi Hong Kong'da 69 saat süre ile dinlenmiş ve Hong Kong-Bişkek arası 6 saatlik seferi tamamlamak üzere uçağı teslim almıştır. Uçak planlanan şekilde toplam 85 bin 618 kilogram 'genel kargo' yükünü emniyetli bir şekilde alarak havalanmıştır. Uçağın teknik kayıt defterinde herhangi bir arıza kaydı bulunmamaktadır."



"Uçağın tüm bakımları zamanında ve eksiksiz yapıldı"



Kırıma uğrayan Boeing 747-400 tipi, 2003 model kargo uçağının toplam 116 bin 462

kilogram taşıma kapasitesi olduğu belirtilen açıklamada, uçağın 10 Aralık 2015 tarihinden itibaren ACT Havayolları filosunda bulunduğu ifade edildi.



Filoda yer alan bütün uçaklar gibi, bu uçağın da tüm bakımlarının zamanında ve eksiksiz yapıldığı vurgulanan açıklamada, şu bilgilere yer verildi:



"Kaybettiğimiz ekibimiz, uzun yıllar, mesleklerini büyük başarıyla yürütmüş, tecrübeli ve uzman bir uçuş ekibidir. Kaptan pilot İbrahim Gürcan Dirancı ve ikinci pilot Kazım Öndül yıllarca yurt dışında da bizleri temsil etmiş, asker kökenli pilotlardır. Kaptanımız toplam 10 bin 821 uçuş saati tecrübeye sahiptir. Merhum kaptan pilotumuz aynı zamanda, kazaya uğrayan bu tip uçakta da 833 uçuş saati deneyimine sahiptir. İkinci pilotumuzun toplam 5 bin 910 uçuş saati tecrübesi ve bu tip uçakta ise bin 771 uçuş saati deneyimi bulunmaktadır.



Uçak mürettebatından olan yükleme uzmanımız Melih Aslan, toplam 14 yıllık yükleme

uzmanı tecrübesi ile mesleki eğitim ve yeterliliğe sahip olarak 2007 yılından bu yana

şirketimizde çalışmaktadır. Uçuş teknisyenimiz İhsan Koca, uzun yıllar Türk Hava

Kuvvetlerinde teknisyen olarak görev yapmış ve 2006 yılından bu yana şirketimizde hizmet

vermiştir."



İlk bulgulara göre, kazanın oluşumuna teknik nedenler veya yüklemeye bağlı etkenlerin yol açmadığının anlaşıldığı belirtilen açıklamada, "Kazanın gerçek nedeni yapılacak çalışmalar sonucu ortaya çıkacak ve kamuoyu ile paylaşılacaktır.

Meydana gelen bu kaza nedeni ile uğranılan tüm can ve mal kayıpları sigorta teminatı altındadır. Kaza bölgesinde oluşan tüm hasarlar ve kişisel zararlar sigorta şirketimizin sorumluluğu kapsamında olup en kısa sürede tüm maddi zararların tazmini gerçekleştirilecektir.

Uğranılan kaza nedeni ile başta kazada yakınlarını kaybedenler olmak üzere, Türk sivil havacılık camiası ve Kırgız halkına tekrar başsağlığı diliyor ve acılarını paylaşıyoruz." ifadelerini yer verildi.