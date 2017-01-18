Bişkek'te Düşen Kargo Uçağı - Uzmanların Inceleme Çalışması Sürüyor

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ : Askerlerin enkaz bölgesine gelişi Heyetin enkaz yerindeki çalışmalarından detaylar Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'te yerleşim yerine düşen Boeing 747-400 tipi kargo uçağının enkazının bulunduğu yere gelen Bağımsız Devlet Topluluğu (BDT) Devletlerarası Havacılık Komitesi...

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ :

Askerlerin enkaz bölgesine gelişi
Heyetin enkaz yerindeki çalışmalarından detaylar
Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'te yerleşim yerine düşen Boeing 747-400 tipi kargo uçağının enkazının bulunduğu yere gelen Bağımsız Devlet Topluluğu (BDT) Devletlerarası Havacılık Komitesi (MAK) uzmanları, çalışmalarına başladı.

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