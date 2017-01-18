Bişkek Büyükelçisi Türk Kargo Uçağının Düştüğü Bölgeyi Gezdi

Türkiye'nin Bişkek Büyükelçisi Metin Kılıç, pazartesi günü başkent Bişkek yakınlarında düşen Boeing 747-400 tipi kargo uçağının enkazının bulunduğu yerleşim birimini ziyaret etti.



Bişkek'e 25 kilometre uzaklıkta bulunan Daça Su yerleşim biriminde Kırgızistan Sağlık Bakanı Talantbek Batıraliyev tarafından karşılanan Kılıç, Kaza Yeri Yönetim ve Koordinasyon Merkezinde Başbakan Birinci Yardımcısı Muhammetkalıy Abulgaziyev ile bir araya geldi.



Görüşmeye, Acil Durumlar Bakanı Kubatbek Boronov, Sağlık Bakanı Batıraliyev ile Ulaştırma ve Yol Bakanı Jamşitbek Kalilov da katıldı.



Büyükelçi Kılıç, görüşmeden sonra kaza yerini inceledi, ardından AA muhabirine açıklamalarda bulundu.



Kılıç, görüşmede "Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin kardeş Kırgız halkına her türlü yardımı yapmaya hazır olduğunu" yetkililere ilettiğini belirterek, Kırgızistan Başbakan Birinci Yardımcısı Abdulgaziyev'in kazada hayatını kaybeden Türk mürettebat için taziye dileğinde bulunduğunu söyledi.



Metin Kılıç, Kırgız yetkililerin şu an için herhangi bir yardıma ihtiyaç duymadıklarını dile getirdiklerini ifade ederek, Abdulgaziyev'in "kazanın, Kırgız-Türk dostluğuna asla zarar vermeyeceğini" vurguladığını kaydetti.



Bişkek Büyükelçisi Kılıç, kazada hayatını kaybeden Türk mürettebattan üçünün kimlik tespitinin yapıldığını sözlerine ekledi.



Kırgızistan'ın başkenti Bişkek Uluslararası Manas Havaalanı yakınlarında, ACT Havayolları'na ait uçak havaalanına iniş yaptığı sırada önceki gün yerel saatle 07.17'de Daça Su yerleşim birimine düşmüştü.



Kazada, Kaptan Pilot İbrahim Gürcan Dirancı, İkinci Pilot Kazım Öndül, Yükleme Uzmanı Melih Aslan ve Uçuş Teknisyeni İhsan Koca'nın yanı sıra 33 Kırgızistan vatandaşı hayatını kaybetmişti.