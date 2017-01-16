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Bisikletten Düşen Hurdacı, Başını Kayaya Çarparak Hayatını Kaybetti

Bisikletten Düşen Hurdacı, Başını Kayaya Çarparak Hayatını Kaybetti

Balıkesir'de hurdacılık yapan Saim Sezgin, topladığı atık maddelerle bindiği bisikletinde dengesini kaybedince başını yol kenarındaki kayalıklara çarparak hayatını kaybetti.

Bisikletten Düşen Hurdacı, Başını Kayaya Çarparak Hayatını Kaybetti

Alınan bilgiye göre, Balıkesir'in Edremit ilçesinde hurdacılık yaparak geçimini sağlayan 64 yaşındaki Saim Sezgin, ilçe merkezinden atık toplayarak Havran ilçesine gitmek üzere yola çıktı. Sezgin, Havran-Edremit karayolunun 2. kilometresinde dengesini kaybederek düştü ve başını yol kenarındaki kayalara çarptı.

VATANDAŞLARIN İHBARIYLA SAĞLIK EKİPLERİNE HABER VERİLDİ

Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekibi Sezgin'in hayatını kaybettiğini belirledi.

Savcının incelemesinin ardından Sezgin'in cansız bedeni, Edremit Devlet Hastanesi morguna gönderildi.

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