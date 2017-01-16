Bisikletten Düşüp Başını Kayaya Çarpan Kişi Öldü

Balıkesir'in Edremit ilçesinde bisikletten düşüp başını yol kenarındaki kayaya çarpan kişi yaşamını yitirdi.



Alınan bilgiye göre, Edremit'te hurdacılık yaparak geçimini sağlayan 64 yaşındaki Saim Sezgin, ilçe merkezinden atık toplayarak Havran ilçesine gitmek üzere yola çıktı. Sezgin, Havran-Edremit karayolunun 2. kilometresinde dengesini kaybederek düştü ve başını yol kenarındaki kayalara çarptı.



Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekibi Sezgin'in hayatını kaybettiğini belirledi.



Savcının incelemesinin ardından Sezgin'in cansız bedeni, Edremit Devlet Hastanesi morguna gönderildi.