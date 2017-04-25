Bisikletli Zabıtalar Görev Başında

Projenin Menteşe Belediyesi ve Muğla Bisiklet Derneğince hayata geçirildiğini belirten Başkan Gümüş, "Menteşe'yi bir bisiklet kenti yapmak amacıyla derneğimizle bu projemizi hayata geçirdik. Çünkü çevre ve doğa dostu olan, beyin ve ruh sağlığımızı dengede tutan bisiklet en iyi ulaşım aracı. Zabıta timimiz, kent içerisinde bisiklet yollarını kullanıp, vatandaşlarımıza ulaşarak bisiklet ve yaya yolları üzerine gelişi güzel park eden araçlara engel olup, yaşanan olumsuzluklara anında müdahale edebilecekler. Ayrıca seyyar satıcı, dilenci ve uygunsuz işgallere de müdahale edilecek proje ile hem bisiklet yolları daha faal kullanılacak, hem de bisiklet sürücülerinin güvenliği de sağlanmış olacak." dedi.

Menteşe'yi bisiklet kent yapmak ve bisiklet kullanımını arttırmak amacıyla hayata geçirilen Bisikletli Zabıta Timi proje kapsamında ayrıca belediye bünyesine katılan 3 adet bisiklette, belediyenin dış görevlerinde kullanılacak.

