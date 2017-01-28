Bisikletli Kar Küreme" Çalışması

Kocaeli'nin İzmit ilçesi Nebihocalar Mahallesi'nde yaşayan 9 yaşındaki Mesut Uzun, Büyükşehir Belediyesi'nin karla mücadele ekiplerinden esinlenerek yaptığı ve bisikletine monte ettiği tahtadan kar küreme bıçağıyla hem eğleniyor hem de çalışmalara destek oluyor.



Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Nebihocalar Mahalle Muhtarı Beytullah Tekerli, Kocaeli Büyükşehir Belediyesince sağlanan kar bıçağı ile yollarının açık kalmasını sağlıyor. 9 yaşındaki yeğeni Mesut Uzun ise dayısından gördüğü bu hizmeti, bisikletine monte ettiği tahtadan kar bıçağıyla yapıyor.



İlkokul 3. sınıf öğrencisi Mesut, kendi başına yaptığı tahta kar bıçağı ile bir yandan oyun oynuyor bir yandan da kar küremeye yardımcı oluyor.



Uzun, bisikletli kar küreme aracı dışında birçok icadı olduğunu belirterek şunları söyledi:



"İcatlar yapmayı çok seviyorum. Daha iyi icatlar yapabilmem için Büyükşehir Belediyesi Başkanımız İbrahim dedemden dizüstü bilgisayar istiyorum. Dayım karları kürerken izliyordum. Ben de böyle bir araç yapabilir miyim diye kendime sordum. Çok eğlenceli olacağını düşündüm. Ben de bir tahtayı birkaç parçaya böldüm. Tahtaları birleştirmek için işaretlediğim noktalardan delip birleştirdim. Daha sonra kar küreme aracını hareket ettirmek için bir ip yerleştirdim. Ardından bisikletime monte ettim. Şimdi dayımla beraber karları kürüyorum. Çok eğleniyorum."



Muhtar Tekerli de Kocaeli Büyükşehir Belediyesinin mahallelerine temin ettiği kar bıçağı ile bölgesindeki yolları açtıklarını kaydetti.