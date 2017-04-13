Bisikletle Tehlikeli Yoluculuk

Adana'da bisiklete binen 3 kişiden birinin direksiyon üzerine oturarak yoluculuk yapması görenleri şaşırttı.



Seyhan ilçesi Reşatbey Mahallesi Fuzuli Caddesi'nde bisiklete binen 3 kişi görenleri hayrete düşürdü. Yaşları 18 ile 25 arasında değişen 3 kişiden biri bisikleti sürerken biri direksiyona, diğeri de arka çamurluğun üzerine oturdu. Gençler Adana'nın en işlek caddelerinde birinde tehlikeye aldırmadan onlarca aracın arasından yolculuklarına devam etti.



Bisikletin sürücüsü direksiyon hakimiyetini güçlükle sağlarken diğer sürücülerin şaşkın bakışları arasında gözden kayboldu. - ADANA