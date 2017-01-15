Bisikletle Geçtikleri Çayın Üzerindeki Buz Kırıldı, 2 Çocuk Hayatını Kaybetti

Eskişehir'de buz tutan Porsuk Çayı'ndan bisikletle geçmek isteyen 2 çocuk, buzun kırılması sonucu suya düşerek boğuldular.



Olay, Porsuk Çayı'nın Kentpark içerisinde kalan kısmında meydana geldi. Sami Sipahi Ortaokulunda okuyan iki arkadaş Alican Türk (13) ve Batuhan Güldoğan (13), iddialara göre donan Porsuk Çayı'ndan bisikletle geçmek istediler. İki arkadaş çayın orta kısımlarına geldiklerinde, buz parçası ağırlığı taşıyamayarak parçalandı. İki çocuktan birisi direkt suyun içerisine düşerken, diğeri bir süre buzdan tutundu. Olayı gören park güvenlik görevlileri tarafından buzdan tutunan çocuğa can simidi atılırken, yorgun düşen çocuk suya düştü. Park görevlileri ve çevredeki vatandaşlar durumu polis ve 112 Acil Sağlık ekiplerine iletirken, olay yerine çok sayıda arama kurtarma ekibi sevk edildi. Eskişehir İtfaiyesine bağlı bir dalgıcın yaptığı çalışmalarda minik bedenlere ulaşılamazken, suya iki balık adam daha girdi. 3 balık adamla yapılan aramalar sonucu 2 arkadaşın cansız bedenlerine ulaşıldı. 2 arkadaşın cenazesi otopsi yapılmak üzere, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi morguna kaldırıldı. - ESKİŞEHİR