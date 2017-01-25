Bisikletini Halepli Çocuklara Gönderdi

Boğazlıyan İmam Hatip Ortaokulu 6. sınıf öğrencisi Fahrettin Cenker Mutlu, bilgi yarışmasındaki başarısı nedeniyle okul yönetimince kendisine hediye edilen bisikleti Halepli çocuklara gönderdi.



İlçede, Boğazlıyan Kaymakam Kemal Bey Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği tarafından Suriye'deki sivillere yönelik başlatılan yardım kampanyasına katkı sağlamak amacıyla babası Recep Mutlu ile birlikte dernek yetkilileri ile görüşen Fahrettin Cenker Mutlu, bisikletini Halepli çocuklara ulaştırılması için teslim etti.



Anadolu Gençlik Derneğinin düzenlediği Siyeri-Nebi yarışmasında ortaokullar arasında Türkiye birincisi olduğunu ve okul yönetimince kendisine hediye edilen bisikleti bağışlayan Mutlu, savaş nedeniyle büyük acılar yaşayan Suriye halkına karşı duyarsız kalınmaması gerektiğini ifade etti.



Mutlu, "Benim bisikletim var. O yüzden insanlık dramının yaşandığı Halep'e benimde bir katkım olsun istedim. Ailem de beni destekledi ve bana hediye edilen bisikleti Halepli çocuklara gönderiyorum." diye konuştu.



Baba Recep Mutlu da oğlunun aldığı karardan dolayı mutlu olduğunu belirtti.



Mutlu, "Halep'te insanlık ölmesin sloganıyla başlatılan kampanyaya destek olmak istedik. Birkaç yıldır büyük dramların yaşandığı, milyonlarca insanın vefat ettiği, mazlum ve mağdur duruma düştüğü kardeşlerimizin yardımına koşmamız gerekir." ifadelerini kullandı.



Dernek Başkanı Nevzat Özdoğan da bu örnek davranışından dolayı öğrenciyi tebrik ederek, Halep için başlatılan kampanyaya öğrencilerin de katkıda bulunmasının çok anlamlı olduğunu ifade etti.



Fatih Cenker Mutlu, bisikleti Halepli çocuklara gönderilmesi için Dernek Başkanı Nevzat Özdoğan'a teslim etti.