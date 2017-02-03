Bisiklete Altid Katkısı

Alanya Bisiklet Performans Spor Kulübü yöneticileri, Alanya Turistik İşletmeciler Derneği'ne (ALTİD) bisiklet sporuna yapmış olduğu katkılardan dolayı plaket verdi.



Alanya Bisiklet Performans Spor Kulübü Başkanı Şükrü Bingöl ve Genel Kaptan Mehmet Akif Baykan, Alanya Turistik İşletmeciler Derneği'ne bisiklet sporuna yapmış olduğu katkılardan dolayı plaket verdi. Alanya'da 3-5 Şubat tarihleri arasında yapılacak olan Türkiye Bisiklet Yol Yarışı Şampiyonası 1. Ayak Yarışları'na 600'ün üzerinde sporcu katılacak. Bisiklet sporunun kış turizmi için büyük önem taşıdığını söyleyen Bingöl, antrenör, idareci ve sporcu yakınlarıyla binin üzerinde kişinin yarışlar için en az 3 gün Alanya'da konaklayacağını söyledi. Alanya Turistik İşletmeciler Derneği'ne katkılarından dolayı teşekkür eden Bingöl, "Yarışlar üç gün boyunca sabah 09.00'da Alanya Kaymakamlığı önünden start alacak ve Alanya-Gazipaşa-Alanya turu tamamlanarak yine Alanya Kaymakamlığı önünde son bulacak" dedi. - ANTALYA