Bisikletçiler Polislerle Pedal Çevirdi

Burdur Bisiklet Derneği üyeleri, Türk Polis Teşkilatının 172. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla polislerle pedal çevirdi.



Burdur İl Emniyet Müdürülüğü önünden başlayan bisiklet turu, kent içerisindeki turun ardından Burdur halk plajında son buldu.



İl Emniyet Müdürü Saim Akpınar ve ilde görev yapan polislerin katıldığı bisiklet turunda bisikletçiler teşkilatın 172. yıl dönümünü kutladı.



Burdur İl Emniyet Müdürü Saim Akpınar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Burdur'da emniyet teşkilatının kuruluş yıl dönümünde çeşitli etkinliklerin düzenlendiğini söyledi.



Geçen yıl Yozgat'ta da aynı etkinliği düzenlediklerini aktaran Akpınar, "Yıl dönümü etkinliklerimiz vatandaşlarımızla bisiklet sürerek sona erdi. Buradaki amacımız hem polisle halkın kaynaşmasını sağlamak hem de polisimizin sağlıklı ve güçlü olmasını sağlamak." dedi.