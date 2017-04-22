Bisikletçi Michele Scarponi Trafik Kazası Sonucu Yaşamını Yitirdi
Dünyaca ünlü bisikletçi Michale Scarponi, antrenman sırasında kamyonun çarpması sonucu 37 yaşında hayatını kaybetti.
İtalyan bisikletçi Michele Scarponi, ülkesinde geçirdiği trafik kazası sonucu hayatını kaybetti. Antrenman yaptığı sırada bir kamyonun çarpması sonucu Scarponi, olay yerinde yaşamını yitirdi.
Michele Scarponi, kariyerinin en büyük başarısına 2011 yılında Giro d'Italia'yı kazanarak ulaşmıştı. Scarponi, son olarak geçtiğimiz hafta Tour of Alps'in açılış etabını ilk sırada tamamlamıştı.
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