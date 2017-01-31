Bisiklet Yarışında Korkunç Kaza!

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Santa Barbara 2017 yarışları sırasında ilginç bir kaza yaşandı. Bu kaza, az daha bir yarışcının ölümüne sebep oluyordu.

Yarışmacılar köprüden geçtikleri sırada, 3 Bisikletçi birbirlerine çarparak yere düşüyorlar, arkadan gelen dördüncü bisikletçi de onlara çarpıyor. Ancak dördüncü bisikletçi, diğerlerigibi yere düşmeyip, köprünün dışına savruluyor. Atik davranan yarışçı son anda köprünün kenarınatutunuyor.

Eğer tutunamamış olsa yaklaşık 10 metre yükseklikten aşağı kontrolsüz şekilde düşmüş olacaktı.