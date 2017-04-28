Bisiklet Tutkunları İçin Müthiş Bir İcat

Gün geçtikçe artık ülkemizde de bisiklet yolları artıyor ve bisiklete binmede büyük artış yaşanıyor. Özellikle büyük şehirlerde birçok kişi sağlıklı yaşam için en azından haftasonları bisiklete binmeyi tercih ediyor.



Teknoloji geliştikçe hayatımızı kolaylaştıracak yenilikler de bununla birlikte geliyor. Bisikletlerinizin çalınmaması için kullandığınız kilitler, yanınızda ekstra taşımak yerine bambaşka bir çözümle daha pratik bir hale gelmiş...