Bisiklet Topluluğu ODTÜ'den Kupayla Döndü
Orta Doğu Teknik Üniversitesinde (ODTÜ) gerçekleşen 4. ODTÜ Üniversiteler Arası Dağ Bisikleti Yarışmasında İnönü Üniversitesi Bisiklet Topluluğu dereceyle döndü.
Orta Doğu Teknik Üniversitesinde (ODTÜ) gerçekleşen 4. ODTÜ Üniversiteler Arası Dağ Bisikleti Yarışmasında İnönü Üniversitesi Bisiklet Topluluğu dereceyle döndü.
Zorlu parkurda kar ve yağmurla da mücadele etmek zorunda kalan bisikletçiler yarışmada zor anlar yaşadı. Yarışmaya erkeklerde 90, bayanlarda 25 yarışmacının katıldığı yarışmada İnönü Üniversitesi Bisiklet Topluluğu, erkeklerde takım birincisi, bayanlarda ise takım ikincisi oldu. Erkekler Kategorisinde Samet Demir üçüncü, Ömer Faruk Karaoğlan beşinci, Mehmet Sait Erol yedinci olurken bayanlar kategorisinde Büşra Nur Ulu beşinci, Fadime Özge Şahin yedinci, Merve Borucu ise dokuzuncu oldu.
Dereceye giren takımlara kupaları verildi. - MALATYA