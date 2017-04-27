Bisiklet Kullanımını Yaygınlaştırmak İçin Pedal Çeviriyorlar

Kütahya'da faaliyet gösteren Pusula Arama Kurtarma ve Doğa Sporları Derneği (PADOK), bisiklet kullanımını yaygınlaştırmak için kurduğu bisiklet kulübü ile etkinlikler düzenliyor.



Dernek Başkan Yardımcısı Zekiye Kaya, AA muhabirine yaptığı açıklamada, dernek bünyesinde oluşturdukları bisiklet kulübü ile haftanın belirli günlerinde daha çok şehirden ve araç trafiğinden uzak alanlarda, bisiklet sürme faaliyetinde bulunduklarını söyledi.



Dernek olarak dağcılık ve doğa sporlarında aktif olmayı hedeflediklerini belirten Kaya, şunları kaydetti:



"Faaliyetlerimize ilk olarak arama kurtarma olarak başladık. Sonrasında insanları zinde tutmak, şehrin gürültüsünden uzak alanlarda stres atmalarını sağlamak ve Kütahya'nın sosyal spor yaşamına katkı sağlamak adına çalışmalar yapmaya başladık. Tenis, doğa yürüyüşleri, dalış gibi branşlarda etkinlikler düzenliyoruz. Yine oluşturduğumuz bisiklet kulübümüzle de belirlediğimiz günlerde, yüksek katılım gösterilmesi için de akşam saatlerinde bisiklet sürme faaliyetlerinde bulunuyoruz. Bir anlamda bu faaliyetimizle bisiklet severleri doğada buluşturuyoruz. Şimdilik il merkezine yakın doğal alanlarda yaptığımız etkinliğimizi ilerleyen günlerde ilçelerimiz ile tarih ve kültürel yapısıyla ön plana çıkmış alanlarda sürdürmeyi planlıyoruz."



Etkinliklere katılmak isteyenlerin sosyal medya aracılığıyla kendilerine ulaşabileceklerini kaydeden Kaya, "Etkinliğimize katılmak isteyenlerin bisikletlerinin olma şartı yok. Hazırladığımız proje kapsamında Sağlık Bakanlığının bize bağışladığı 25 adet bisikleti katılımcılara kullandırabiliyoruz." diye konuştu.



Kaya, bisiklet sürme etkinliklerinde, kendilerine trafikte kolaylık sağlayan araç sürücülerine de teşekkür ettiklerini sözlerine ekledi.





Kulübün etkinliğine katılanlardan lise öğrencisi İrem Kahraman ise "Hem spor açıdan hem de stres atma bakımından çok güzel bir etkinlik. Yoğun eğitim hayatımda keyifli bir etkinliğe katılmanın mutluluğunu yaşıyorum." ifadelerini kullandı.