Bisiklet Hırsızlığı Kamerada

Samsun'da bir apartmanın içinde bisikleti çalan hırsız güvenlik kamerasına yakalandı.



Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Kadıköy Mahallesi Ulugazi TOKİ konutlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Türk Sağlık-Sen Samsun Şubesi Başkan Yardımcısı Gökhan Şahin'e ait bisiklet kimliği belirsiz hırsız tarafından oturduğu apartmanın içinden çalındı. Hırsızlık anı ise güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Bisikleti çalan hırsız kayıplara karışırken, Gökhan Şahin polise şikayette bulunacağını söyledi. - SAMSUN