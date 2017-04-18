Bisiklet Federasyonu Başkanı Küçükbakırcı: "Bisiklet Ligi Kurulacak"





TÜRKİYE Bisiklet Federasyonu Başkanı Erol Küçükbakırcı, Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın desteğiyle velodromlar yapılacağını belirtti, "Bisiklet sporunu madalyaya götürecek noktası velodromlar. Bakanlığın verdiği sözlerle bu yıl Türkiye'deki velodromların temeli atılacak. Böylelikle bisiklet ligi de kurulmuş olacak. Velodromların ülke turizmine de büyük katkısı olacak" dedi.



Geçen yıl Kasım ayında yapılan olağan genel kurulla Türkiye Bisiklet Federasyonu Başkanlığı'na seçilen 1970'li yıllarda milli bisiklet sporcusu olarak olimpiyatlara katılan Konyalı Erol Küçükbakırcı, bisiklet sporunun daha iyi bir yerlere taşımak için çalıştıklarını belirtti. Küçükbakırcı, düzenledikleri çalıştayla yurt dışından gelen antrenörlerle, yerli antrenörlere kurs verdiklerini, 3-5 kişi olan mekanist sayısını da 85 ulaştırdıklarını söyledi. Sporcu sayısını artırmayı amaçladıklarını ifade eden Küçükbakırcı, görevi devraldıklarında 35-40 sporcu ile yarışlarda start aldıklarını, ancak kısa bir süre içinde bu sayısı artırdıklarını ve Alanya'da yapılan yarışlarda 652 bisikletçinin koştuğunu kaydetti. Bisiklet ligini kurmayı planladıklarını ifade eden Küçükbakırcı, bunun içinde ilk olarak velodrom yapılması gerektiğini belirtti.



Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın desteğiyle bu yıl velodromların temelini atmaya başlayacaklarını ifade eden Küçükbakırcı, şunları söyledi:



"Bisiklet sporunun madalyaya gidecek tek noktası, velodromlardır. Bu velodromları 60 ile 12 arası yaparsak, eğer bir bisiklet ligi kurarsak, dünya da velodromun 32 tane madalyası var. Mutlaka 4 veya 5 madalya bize gelir. Şöyle ki, 6 bölgeye 6 velodrom kurarsak, temeli çözülmüş oluyor, 12 kurarsak bisiklet ligi oluyor. Bisiklet ligi kurulunca geçmişteki 1975'e kadar ki amatör sporlara olan ilgiyi tekrar tersine döner diye düşünüyorum. Bugün bir basket ve voleybolun geleceği noktaya velodromlarla gelebileceğini düşünüyorum. Bizim velodromlar yapılıncaya kadar komşu ülkelerle anlaşıp onların sahasında antrenman yapmayı planlıyoruz. Buradan arkadaşlarımızın alt yapısını oluşturuyoruz. Bunlarla ilgili antrenörlerimizi eğitiyoruz. Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın ve teşkilatların verdiği sözlerle birlikte bu sene velodromların temelinin atılacağını düşünüyoruz."



İLK VELODROM KONYA'YA YAPILACAK



İlk velodromunda Konya'ya yapılacağını ifade eden Erol Küçükbakırcı, açıklamasına şöyle devam etti:



"İlk velodromun Konya'da yapılacağını ve Büyükşehir Belediyesindeki projelerin genel müdürlüğe teslim edildiğini biliyorum. Artık bundan sonraki süreç ihale hazırlıkları. İnşallah bunlarda yakın zamanda tamamlanacak. Ekonomik krizlerle boğuşan Bulgaristan'da bizim dediğimiz velodromlardan 5 tane var. Türkmenistan yapmış. Yunanistan'da 6-7 tane, Almanya'da 123, İtalya'da 75, Fransa'da da 100'e yakın var. Bunlar buralardan ciddi şekilde madalyalar alıyorlar. Biz de en az 6 veya 12 velodrom yapmayı planlıyoruz. 12 velodrom olduğu zaman hem bisiklet ligi kurtuluyor, hem bisiklet dalında da madalyadan söz edilen bir branş haline geliyor."



Türkiye'de 2 adet velodromun olduğunu, ancak onların da güncelliğini yitirdiğini belirten Küçükbakırcı, son olarak şöyle dedi:



" 'Konya'daki velodrom bu yıl yıkılacak. Türkiye'de Konya, bisiklet şehri olarak tartışılmayacak derecede önlerde gidiyor. Çünkü Konya'da en iyi ulaşım aracı bisiklet ve Türkiye'nin en iyi şampiyonlarının çıktığı il yine Konya. Dolayısıyla bu veledromların yapımına inşallah Konya'dan başlayacağız. Bu velodromların turizme de büyük katkısı var. Örneğin İspanya'nın Mayorka şehrinde kışı geçiren 700 bin bisikletçi var. Bunlar kışı orada geçirerek antrenmanlarını sürdürüyorlar. Velodrom kullanırlarken de saat ücreti ödeyerek kullanıyorlar. Aynı anda birkaç ülke de kullanabiliyor bu velodromları. Dolayısıyla ülkemizde yapılacak velodromların ciddi bir şekilde turist getireceği ve turizme katkı sağlayacağı aşikar. İnşallah bu sene bu işlerin temeli atılacak." - Konya